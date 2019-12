Beaux in Heeze wordt tweede Ratatouille

Het nieuws dat restaurant Beaux in Heeze ging stoppen, was voor Julian Vlemmings en Manouk Sanders, die in Heeze wonen, een schok. Vlemmings: ,,Maar meteen zei ik tegen Manouk: dit wordt Ratatouille 2! Zo’n mooie locatie, daar gaan we ons concept uitbreiden. We wonen in Heeze en het is een gezellig dorp. Het is jammer dat er de laatste tijd veel restaurants de deuren dicht doen. Heeze verdient een plek om lekker en betaalbaar te kunnen eten.”