Bedrijfshulp Leende: snel hulp als de boer even niet kan werken

Heezenaar (29) voor tweede keer gepakt zonder rijbewijs, dit keer met kind als passagier

15:49 HELMOND – De politie nam vrijdag een auto van een 29-jarige bestuurder uit Heeze in beslag, omdat hij voor de tweede keer in korte tijd zonder rijbewijs reed. De automobilist was een bekende van de politie, omdat hij al eerder onder invloed had gereden.