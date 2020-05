Bedrijven uit Heeze en Eindhoven maken mondkapjes voor consumenten, bedrijven en kinderen

Via de webshop verkoopt het Belgisch-Nederlandse bedrijf Nominette wasbare mondkapjes. ,,We verkopen er honderden per dag in Nederland en België”, vertelt Marloes Evers van Nominette. ,,De verdeling is vijftig procent in Nederland en vijftig procent in België. Er is interesse van consumenten verspreid over Nederland. Ik zie zelf steeds meer mensen met een mondkapje op. Vanuit België komt de vraag onder meer vanuit gemeenten en provincies. In België zijn mondkapjes vanaf 4 mei verplicht in het openbaar vervoer (al is een alternatief beschermingsmiddel ook toegestaan, red.). Daarnaast melden ook bedrijven zich bij ons, zoals een afvalverwerker, een supermarkt die mondkapjes wil hebben voor bezorgers en een huisarts die ze aanschaft voor zijn patiënten.”