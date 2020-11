Beestje versnelt verhuiswens Jong Nederland van Budel-Schoot naar Dorplein

BUDEL-SCHOOT - De letterzetter verwoest het speelterrein van Jong Nederland in Budel-Schoot. De club wil naar een nieuwe, bosrijke locatie in Dorplein.

Doordat de letterzetter voor een enorme kaalslag op en rond het speelterrein heeft gezorgd is de vertrek­wens van Jong Nederland opnieuw actueel. Nadat het horrorkevertje had huisgehouden werden anderhalf jaar geleden alle naaldbomen op en rondom het speelveld gekapt. Daardoor worden gevaarlijke situaties voorkomen, maar het stelde de jeugdvereniging wel voor problemen bij het houden van de buitenactiviteiten. Die blijven voorlopig beperkt tot veldspellen.

Een strook bos, gelegen bij de voetbalvelden in Budel-Dorplein, is in beeld als nieuwe locatie. Dat schrijft de jeugdvereniging in een brief aan het Cranendonckse college en de gemeenteraad.

Een jaar of tien geleden speelde ook al de gedachte om de blokhut achter gemeenschapshuis De Reinder in hartje Budel-Schoot te verlaten. ,,Toen waren er plannen om het terrein te herbestemmen”, zegt bestuurslid Stan de Werdt. De economische crisis gooide destijds roet in het eten.

Lappendeken

Het terrein in Budel-Schoot wordt nu zichtbaar omringd door een lappendeken van schuttingen. En het duurt nog jaren voordat de tot dusverre beperkte nieuwe aanplant van bomen tot volle wasdom komt.

Voorzitter Ruud de Zwart: ,,Bovendien is bij veel omwonenden het gevoel ontstaan dat we bij hen in de achtertuin spelen.”

De jeugdvereniging, die in 2021 75 jaar bestaat, is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe, groene locatie. Hiervoor heeft Jong Nederland een strook bos nabij de voetbalvelden van Rood-Wit’67 in Budel-Dorplein op het oog.

Balans opmaken

Dit is het moment om de balans op te maken, vindt bestuurslid Frank van Leeuwen. ,,Wij moeten de afweging maken of we duizenden euro’s gaan investeren in nieuwe bomen of dat we serieus werk maken van een verhuizing.” Hij benadrukt dat er nog heel wat stappen moeten worden gezet. ,,We bevinden ons nog maar in de onderzoeksfase.”

Bestuurslid De Werdt verwacht dat er onder projectontwikkelaars behoorlijk wat belangstelling zal zijn voor het huidige terrein. ,,Voor zover ik weet zijn er op dit moment geen concrete plannen, maar ik kan me voorstellen dat het een gewilde inbreidingslocatie is.”

Ongeveer een derde van de 110 clubleden komt nu al uit Budel-Dorplein. De Zwart: ,,Onze grootste angst is dat de betrokkenheid met Budel-Schoot na een vertrek minder groot wordt. Voor ons is het belangrijk dat we de huidige verbindende rol in Budel-Schoot behouden. Daarom zullen we ook de kermis in het dorp blijven organiseren.” Penningmeester Raaf Bartels vult aan: ,,De verhuiswens is inmiddels voorgelegd aan de ouders van onze leden. Ze hebben overwegend positief gereageerd op de plannen.”