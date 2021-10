Begroting Cranendonck; extra ozb-verhoging geschrapt, tarieven voor afval nog onzeker

Paardenei­ge­na­ren rouwen na fatale bliksemin­slag in Maarheeze: 'Een minuut later en ze waren alle 26 dood geweest’

1 oktober MAARHEEZE - De enorme klap woensdagmiddag in het weiland van Jack Ogier dreunt nog hard na in Maarheeze. Zeven paarden kwamen om bij een blikseminslag. Ook bij de eigenaren van de paarden is de verslagenheid groot. ,,Als de bliksem een minuut later was ingeslagen, waren ze alle 26 dood geweest.”