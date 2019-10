Bejaarde kerststalbouwers in Heeze durven niet meer

HEEZE - Heeze dreigt zijn kerststal te verliezen. De bejaarde kerststalbouwers durven de 7 meter hoge stal niet meer in te klimmen. Ontwerper Ben Meulman uit Waalre zit met de handen in het haar. ,,Geen kerststal.... Dat zou toch wel heel wrang zijn”.

Het zijn oudere heren die al 12 jaar op rij de fraaie kerststal in Heeze bouwen. Op de zondag voor kerst, na de hoogmis wordt de stal bij de Martinuskerk altijd onder grote belangstelling geopend terwijl de fanfare St. Nicasius voor stemmige muziek zorgt. De Jozef, Maria, het kindeke Jezus, de engel en twee herdertjes zijn poppen. Manshoog, in 16e eeuwse kledij gestoken en met zorg gemaakt. Er zijn twee echte schapen en twee ezeltjes. Die ezeltjes (moeder en dochter) zijn er trouwens ook al bij vanaf het begin.

Gevallen

Maar dit jaar dreigt het mis te gaan. ,,Vorige week kreeg ik een telefoontje van de bouwgroep. De mannen durven niet meer omhoog", zegt Meulman. En dat moeten ze wel om de overkapping van de kerststal te bevestigen aan de zeven meter hoge ‘bok’. ,,Dat de mannen het gezien hun leeftijd niet meer aandurven, snap ik best. Bij het bouwen is er al regelmatig een uit de kerststal gevallen. Vorig jaar nog heeft een van hen zijn been gebroken". Daarbij komt dat het groepje bouwers in de loop van de jaren toch al uitdunde. Van de oorspronkelijke groep zijn er inmiddels drie overleden, aldus Meulman.

Vers bloed

Ook kapelaan pater Mervin Varayankunnel van de Nicasiusparochie is bezorgd over het kerststalbouwers-tekort. Hij hoopt van harte dat zich vers bloed aandient: ,,Want dit is echt een heel mooie kerststal. We doen daar ieder jaar heel veel mensen een plezier mee".

Flink ding

Meulman -kunstenaar, kerkorganist en voormalig etaleur bij V&D- benadrukt nog maar eens de kwaliteit van de Heezer stal: ,,Het is echt een flink ding hoor: 7 bij 11 meter, gebouwd van grote boomstammen, geleverd door boswachter Mari de Bijl. Hij ziet er ook echt hartstikke gezellig uit. Ieder jaar als hij klaar is, denk ik: daar zou ik zo in willen slapen”.

Brabantsedag

Meulman en pater Mervin hebben hun hoop gevestigd op het wagenbouwersgilde van Heeze. ,,In het dorp van de Brabantsedag moet toch wel iemand te vinden zijn die een kerststal kan bouwen", zegt Meulman.