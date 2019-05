Belangengroep waarschuwt voor windmolens

,,In Duitsland geldt de regel dat windmolens minstens 1 kilometer van woonbebouwing af moet staan", zegt Maaike Aarts van de Belangenvereniging Windmolens A2. ,,Dat willen wij ook. Want op zich zijn we niet tegen windmolens, maar wel als ze op een paar honderd meter van onze huizen en bedrijven staan.”

Rooskleurig

Het idee om te onderzoeken of de komst van 4 tot 6 windmolens langs de A2 bij Leende en Maarheeze reëel is, komt van 4 lokale agrariërs. Innogy - het bedrijf achter Essent - wil de molens eventueel bouwen en exploiteren. Voordat het onderzoek start, heeft Innogy geprobeerd direct omwonenden bij het traject te betrekken. Tot nu toe zonder succes. Ze vinden dat Innogy veel zaken te rooskleurig voorstelt en denken dat er in feite al een blauwdruk klaarligt. Ze vrezen dat de geluids- en schaduwoverlast groot zal zijn voor mens en dier. Ook zijn ze er van overtuigd dat molens er in de weg staan voor het vliegveld in Budel.

Teleurgesteld

Een woordvoerder van Innogy zegt teleurgesteld te zijn over de spandoek-actie. ,,We wilden het in Heeze-Leende nou juist anders doen. We wilden met omwonenden in overleg voordat we de haalbaarheid van het plan gingen onderzoeken. Omdat we vanaf het begin hun gevoelens en wensen willen meenemen.”

1 Kilometer