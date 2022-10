Belangrijke stap gezet voor de Baronie: ambitie om natuurpoort te worden

Nieuwe wandelroutes

Het paneel bij het kasteeltje geeft inzicht in de (deels vernieuwde) wandelmogelijkheden in het gebied De Baronie. Er wordt van knooppunt naar knooppunt gewandeld. Gele en groene bordjes wijzen de weg. ,,Het is de bedoeling dat er ook routes komen voor fietstochten, atb-routes en routes voor paardrijders”, zegt projectleider Rob van Midden.

Als aan de voorwaarden voor de status van natuur- en cultuurpoort is voldaan, wordt dit zichtbaar gemaakt met een vier meter hoge sleutel. In de regio zijn al natuurpoorten, onder andere bij de Achelse Kluis en bij de Malpie in Valkenswaard.

Uitbreiding boomgaard op boomfeestdag

Verder wil hij kijken naar mogelijkheden voor meer activiteiten in en rond het kasteeltje. In het kasteeltje is een tentoonstelling over de heksenvervolgingen in de regio en in het park is onlangs nog een groot concert van harmonie EMM uit Budel gehouden en de activiteit Bourgondisch Cranendonck.