Belevingsmarkt Jagershorst Leende: 'Nog altijd onwetendheid over gezonde voeding'

LEENDE - De tweede editie van de LCHF Belevingsmarkt in Leende trok op de nieuwe locatie bij Jagershorst duizenden bezoekers. Gezond leven is hip en het dorp lijkt er een structureel evenement bij te hebben.

Jurgen Smets (48) uit Eindhoven legt de folder over het LCHF-dieet neer. ,,Low Carb, High Fat. Ik vind het prima zo.” Hij zet zijn tanden in een goedgevulde hamburger. ,,Maar wel een koolhydraatarm burgertje", zegt hij met een knipoog.

Parkeerplaats vol

De tweede editie van de LCHF Belevingsmarkt van de stichting GezondDorp werd zondag gehouden bij hotel-restaurant Jagershorst in Leende. Net als vorig jaar, toen de markt nog in het dorp werd gehouden, trok het evenement duizenden bezoekers. Zowel de deelnemers als de bezoekers waren erg te spreken over de opzet op de nieuwe locatie.

Ondanks de oproep van de organisatie om met de fiets of het openbaar vervoer te komen, was de parkeerplaats in rap tempo vol en werden de auto's in de berm van de Valkenswaardseweg geparkeerd. De beschikbare extra parkeerplaats aan de andere kant van de snelweg A2 ten spijt.

Bioritme

Bij tientallen kraampjes was informatie te vinden over een gezonde leefstijl. Met name was er aandacht voor goede, eerlijke voeding, voldoende beweging maar ook zaken als slaap en bioritme.

Quote 27 klontjes suiker. Zoveel zit er in een zak paprika­chips. Petra Gijsberts, Leende

,,27 klontjes suiker. Zoveel zit er in een zak paprikachips", vertelt Petra Gijsberts uit Leende. Ze staat bij een kraampje van GezondDorp. Op de tafel liggen twee hoepels. In de rode liggen producten die met recht ongezond genoemd mogen worden. In de groene hoepel ernaast liggen alternatieven die minder schadelijk zijn voor ons lichaam. ,,Knabbelspek bijvoorbeeld bevat nagenoeg geen suiker. Er is nog altijd veel onwetendheid over wat wel en wat geen gezonde voeding is."

Sla

Ze deelt daarom een uitgebreide voedingslijst uit aan de bezoekers. Japanse mix, pistache- en cashewnootjes liggen in de rode hoepel. ,,Net als rozijntjes die we al jaren aan onze kinderen meegeven", waarschuwt ze. ,,En wat nog een voordeel is van gezond eten: ik sta hooguit een kwartier in de keuken. We eten iedere dag sla, op vele verschillende manieren klaargemaakt. Een stukje vlees bakken en klaar."