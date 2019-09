Belevingstocht Soldaat van Cranendonck ‘prachtig eerbetoon’

Bij het Schepenhuis op de Markt in Budel, de startlocatie van de belevingstocht, moesten de deelnemers soms wel drie kwartier in de rij staan voor een persoonsbewijs. Zo groot was de belangstelling voor 'Soldaat van Cranendonck'.

De belevenissen van de Budelse Engelandvaarder Thieu Vonken vormden de rode draad van de belevingstocht. Vonken belandde na een avontuurlijke reis vol gevaren in Groot-Brittannië. In 1944 keerde hij met de Prinses Irene Brigade terug naar Nederland.

Deelnemers aan het bevrijdingsevenement waanden zich ruim anderhalf uur lang in oorlogstijd. In de Kerkstraat werd de klok bijna tachtig jaar teruggedraaid naar de mobilisatie in 1939, naar het in paraatheid brengen van de Nederlandse troepen. Daarmee begon ook het verhaal van Vonken, dat pas decennia na de oorlog door zijn kleinkinderen is opgetekend.

Lokale oorlogssituaties

Zijn ervaringen in combinatie met verschillende lokale oorlogssituaties werden door bijna honderd vrijwilligers voor het voetlicht gebracht. Medeorganisator René Vos van Wapenbroeders Cranendonck: "We hebben leden van de plaatselijke carnavalsvereniging en toneelvereniging opgetrommeld. Verder is er een beroep gedaan op familieleden, vrienden én vrienden van vrienden." Uit veelal persoonlijke verzamelingen werden onder meer jeeps, motoren en andere attributen uit de Tweede Wereldoorlog ter beschikking gesteld.

Een van de acteurs is oud-douanier Toon van Cranenbroek. Hij hield zondag wacht bij de nagebouwde grensovergang ter hoogte van de Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk. Van Cranenbroek: "Ik zit goed in mijn rol. Als wij onze mond opendoen dan kijken vooral kinderen verschrikt op. We proberen daar rekening mee te houden, maar het is eigenlijk ook een beetje nodig om de beleving op gang te brengen.”

Verzetsgroep De Vrijbuiters

De wandelaars waren onder meer 'live' getuige van een vergadering van leden van verzetsgroep De Vrijbuiters, die een overval op het distributiekantoor in Budel aan het beramen waren. De overval werd destijds op het laatste moment afgeblazen.

Daarnaast kon een verblijf in een schuilkelder worden ervaren. Ook indrukwekkend was een nagespeelde razzia, waarbij de joodse onderduikdochter onopgemerkt bleef na een hoop kabaal en geschreeuw.

Het acteerwerk werd ondersteund door een lokaal Polygoon-journaal, dat onderweg op verschillende grote schermen werd vertoond.

Harold en Jeffrey, twee zonen van Thieu Vonken, vonden de belevingstocht overweldigend. "Het is een prachtig eerbetoon onze vader. Zoals het hier wordt verteld is het destijds ook gegaan", zegt Harold.