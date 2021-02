B&B geen hotel voor arbeidsmigranten

BUDEL - Frans van Boxtel trok in september vorig jaar de stekker uit bed & breakfast Kokoro aan het Schutstraatje in Budel. Pandeigenaar Tim Clement is het gebouw aan het opknappen. Het blijft een B&B, verzekert hij.

,,Kokoro wordt geen hotel voor arbeidsmigranten”, laat Tim Clement weten. Hij kent de geruchten die in Budel rondgaan over het pand in het centrum van Budel. Onlangs werd zelfs een petitie gestart tegen grootschalige opvang van arbeidsmigranten op die plek. Inmiddels hebben 300 mensen de handtekening gezet onder de online actie. ,,Erg vervelend dat het beeld is ontstaan dat er arbeidsmigranten in gehuisvest zouden worden. Maar ik kan melden dat alles bij het oude blijft”, aldus Clement.

Momenteel wordt het pand verbouwd. De eigenaar verwacht dat het over twee tot drie maanden weer open kan, mits er zich een uitbater heeft gemeld. Dat er straks regelmatig arbeiders zullen overnachten is volgens Clement niet uit te sluiten. ,,Maar dat was daarvoor ook al het geval.”

De geruchten in Budel kwamen niet helemaal uit de lucht vallen. De vastgoedontwikkelaar heeft in Stramproy en Weert namelijk panden waarin wel arbeidsmigranten zijn gehuisvest.

Goed overleg met omwonenden

Het gebouw naast Kokoro is ook van Clement. De Weertenaar heeft daar nog geen specifieke bestemming voor: ,,Dat bekijken we later. We gebruiken het nu voor opslag. Er is van alles mogelijk. Maar dat wil ik wel vooraf goed met de omwonenden bespreken.”

Of daar in de toekomst arbeidsmigranten gehuisvest gaan worden, ligt volgens Clement niet in lijn der verwachtingen. ,,Dat is in elk geval niet de planning.”

De vorige uitbater van de B&B in Budel, Frans van Boxtel startte in 2014 met Kokoro. In de zeven kamers konden negentien gasten overnachten. Eind september vorig jaar stopte hij met zijn B&B, vanwege de coronamaatregelen.