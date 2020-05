Besluit over tuinbouwloods Leenderstrijp uitgesteld

LEENDERSTRIJP - De gemeenteraad van Heeze-Leende neemt pas in juni een besluit over de plannen voor het realiseren van een tuinbouwloods aan de Strijperstraat in Leenderstrijp.

Dit heeft alles te maken met een zinnetje in de gemeentelijke structuurvisie 2013-2030. Hierin wordt gesteld dat een verdere verdichting van de kern Leenderstrijp niet is toegestaan en het dorpshart moet blijven zoals het nu is. Een zienswijze waarin dit wordt aangehaald was voor het college voldoende reden om niet in te stemmen met de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

De vraag of de bouwlocatie nu wel of niet onderdeel uitmaakt van het dorpshart houdt de gemeenteraad flink bezig. Zo ook afgelopen maandag toen de raad het verzoek van wethouder Frank de Win (CDA) behandelde om het voorstel van de agenda te halen. De Win heeft meer tijd nodig om de ware intentie van de passage uit de structuurvisie te onderzoeken. De rondgang hierover mondde uit in een uitgebreide bespreking van een amendement van de VVD, PvJO-GroenLinks en ABHL.

Omarmen

,,Wij hebben in het hele raadsvoorstel geen goed argument gezien om niet mee te werken aan het plan van deze ondernemer”, aldus Robert Groenewoud (VVD). Ook andere fracties omarmen het initiatief. Wel opperde Jack de Turck (LHL), dat indien er wordt afgeweken van structuurvisie dit zeer breedgedragen en goed onderbouwd moet zijn.

Toen wethouder De Win duidelijk maakte dat het amendement de juridische toets bij de Raad van State niet zal doorstaan, trokken de oppositiepartijen het amendement alsnog in. Deze beslissing was mede ingegeven door de mededeling van Marten de Lange (PvdA) dat er deze week een gesprek plaatsvindt tussen de initiatiefnemer van de loods en de indieners van de zienswijze.

Open blik

Groenewoud riep de wethouder op om bij de volgende raadsvergadering met een voorstel naar de raad te komen dat het initiatief zoals het is ingediend mogelijk maakt. Volgens Inge Maas (CDA) is er juist een open blik vereist. ,,Voor mij is helemaal nog niet duidelijk wat er mogelijk is”, aldus Maas.