Bestuur dorpsplatform Dorplein Uniek mist samenwerking en stapt op

In een brief die eind vorige week aan de coördinatoren van de verschillende werkgroepen van het platform is verstuurd, benadrukken de aftredende bestuursleden het belang van de werkgroepen: ,,We zien dat de werkgroepen een grote inzet hebben getoond (en dat nog steeds doen) naar allerlei projecten die ten goede komen van ons dorp.’ Maar bij grote thema’s als woningbouw missen we de samenwerking. Daardoor voelen wij ons geremd”, vertelt aftredend voorzitter Theo Dubbeld.

Gebrekkige communicatie

Dat dit zorgt voor spanningen bleek eerder deze maand tijdens de reguliere platformvergadering. Daarbij werd het bestuur een gebrekkige communicatie met de deelnemers van het platform verweten. Hieruit is een voorstel gekomen om samen met twee afgevaardigden van elke werkgroep en het bestuur een gesprek aan te gaan over de onderlinge communicatie, met een neutrale gespreksleider.

Quote Bij veel belangrij­ke onderwer­pen is het inmiddels 5 voor 12 Theo Dubbeld

Maar het aftredende platformbestuur is ondertussen tot de conclusie gekomen dat zij een andere weg in wil slaan. Dubbeld: ,,We hebben niet de indruk dat er nog verandering in de situatie komt. En bij veel belangrijke onderwerpen is het inmiddels 5 voor 12.”

Met een groep dorpsbewoners, die elkaar vorig jaar heeft gevonden vanwege hun zorgen over de toekomst van basisschool St. Andreas, willen de aftredende bestuursleden zich gaan buigen over wat ze zelf de grote puzzel van Budel-Dorplein noemen. Het nieuwe kernteam - de naam en website worden deze week gelanceerd - wil hiermee invulling geven aan een integraal toekomstplan voor het hele dorp. Daarbij wordt onder andere ingezoomd op het verenigingsleven, de toekomst van de basisschool en andere thema’s zoals veiligheid, woningbouw en de toekomst van gemeenschapshuis De Schakel.

Quote Op het gebied van woningbouw moet er meer eendracht komen Theo Dubbeld

Dubbeld: ,,Onder meer op het gebied van woningbouw moet er meer eendracht komen. Hierover wordt in het dorp van alles geroepen. We willen dit met de kerngroep, met deelnemers van jong tot oud, op een proactieve manier oppakken, zonder dat we worden geremd door huisregels en statuten.”

Later deze maand zullen de vertrekkende bestuursleden hun besluit toelichten tijdens de al geplande bijeenkomst met de coördinatoren van de werkgroepen. Over de opvolging van de vertrekkende bestuursleden is vooralsnog niets bekend.