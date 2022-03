Bestuur Dorpsraad Zurrik stopt ermee: jongeren moeten stokje overnemen

,,Het is zeker niet uit frustratie en er is zeker geen onenigheid of iets dergelijks, maar we denken dat het goed is dat we plaats maken voor een groep jongere, enthousiaste Zurrikers”, zegt voorzitter Hennie Driessen. ,,We zijn daarbij eigenlijk ook aan het denken gezet door Wil van der Coelen (die namens de gemeente het fenomeen burgerparticipatie nieuw elan moet geven, red) die de vraag stelde: ,,Zijn jullie nog wel de juiste personen om na te denken over de toekomst van Soerendonk?” Daar hebben we het binnen het bestuur eens goed over gehad”, zegt Driessen. Het huidige bestuur zit er al sinds de oprichting van de dorpsraad in 2008 en is gemiddeld ruim 60+. Al menigmaal heeft het bestuur geprobeerd om nieuwe, jonge mensen binnen te halen, maar voor een bestuursfunctie kwamen maar weinig aanmeldingen.