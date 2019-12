Bestuurder gevlucht na ernstig ongeval op A2, vrouw zwaargewond

Extra maatrege­len tegen instroom Moldaviërs, ruim 100 verblijven nu in sporthal in Budel

21 december BUDEL - Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie heeft extra maatregelen genomen tegen de groeiende instroom van asielzoekers uit Moldavië. Ruim honderd verblijven er momenteel in een sporthal in Budel. In november dienden 480 Moldaviërs een kansloos asielverzoek in.