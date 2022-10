Bestuurder van bakwagen raakt zwaargewond bij botsing tegen boom in Sterksel

INGEZONDEN OPINIE Mening | Boeren­stand verdient waardering en respect voor de ontwikke­ling tot moderne agrarische bedrijven

BERKEL-ENSCHOT - Ik ben in 1938 in Rosmalen geboren in een groot boerengezin met een traditioneel agrarisch gemengd bedrijf zoals er tienduizenden waren in Brabant. Ik had één grote wens en dat was boer worden.

22 september