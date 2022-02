Bewoners Buldersweg Heeze claimen planschade na bouw woonwijk en nieuwe Randweg

De Heezenaren kochten in 1985 hun woning aan de Buldersweg. De toenmalige gemeente had in 1982 weliswaar het agrarische gebied vlakbij hun woning bestemd voor dorpsuitbreiding, maar omdat de provincie aan deze bestemming in 1983 goedkeuring had onthouden, zoals dat toen heette, maakten ze zich daar niet druk over. De dorpsuitbreiding was in hun optiek van de baan. De bewoners waren dan ook verrast toen Heeze-Leende in 2017 kwam met het bestemmingsplan de Bulders waarin flink wat woningen zitten en een randweg.