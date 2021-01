Bewoners De Nieuwe Hoeven willen hoogspanningskabels in de grond; en dat kan zelfs geld in het laatje brengen van de gemeente

update + video Uitslaande brand verwoest woning in Sterksel, bewoner met snijwonden naar ziekenhuis: ‘Totale chaos, heel veel rook’

9 januari STERKSEL - Bij een fikse uitslaande woningbrand aan het Peelven in Sterksel is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis in Veldhoven gebracht. Hij liep snijwonden op, mogelijk toen hij uit het raam sprong. Zijn situatie is niet levensbedreigend. De vrijstaande woning in Sterksel is totaal verwoest.