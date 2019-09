Bewoners straat El Pinar: ‘Wij zijn vergeten stukje Cranendonck’

,,Dat hier nog nooit een ongeluk gebeurd is, is een wonder”, vindt Malize van Doorn, bewoonster van de straat El Pinar. ,,Je mag hier vijftig rijden en even verderop, buiten de bebouwde kom zestig. Als je je aan die snelheid houdt, word je door iedereen voorbij gescheurd, ook door vrachtwagens”, vult ze aan. Die (te) hoge snelheden van het autoverkeer dat richting Someren rijdt, zorgen er voor, dat er vaak vervelende, gevaarlijke situaties ontstaan, zodra El Pinar-bewoners uit hun wijkje de Philipsweg op willen rijden.