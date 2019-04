Bewoners willen fietspad op Damenweg in Soerendonk

Duurder centrum­plan Leende in geheim besproken

2 april LEENDE - De bouw van een nieuw gemeenschapshuis met brede school in Leende dreigt nog duurder te worden. Eerder stelde aannemers dat het plan niet uit te voeren is binnen het door de gemeente vastgestelde budget van 11,6 miljoen euro. Nu blijkt uit een brief van de Leendse dorpsraad dat niet alle kosten in dat budget zijn opgenomen.