Bezwaren tegen Budels zonnepark weerlegd

CRANENDONCK - De raadsadviescommissie was dinsdagavond snel klaar met de behandeling van het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark Aardbrandsven aan de Ruilverkavelingsweg in Budel.

De behandeling van het voorstel is een volgende stap binnen de procedures om dit grote zonnepark te kunnen aanleggen. Voor de meeste fracties was het punt een hamerstuk. Alleen de fracties van Cranendonck Actief (CA) en ELAN willen het toch nog eens in de komende raadsvergadering bespreken.

Quote Wij zien liever een groot zonnepark dan tien kleinere Geert Rijkers van ELAN

Koen van Laarhoven (CA) blijft bij zijn eerdere standpunt: het is goede landbouwgrond en die wordt door de aanleg van een zonnepark vernietigd. ELAN toonde zich eerder, in september 2021, voorstander van dit zonnepark. ,,Dat is nu nog zo. Wij zien liever een groot zonnepark dan tien kleinere”, stelt Geert Rijkers van ELAN. De inbreng van inspreker Paul Horst is voor hem reden om de voortgang toch nog eens binnen zijn fractie te bespreken voor ELAN met een definitief standpunt komt.

Geen eerlijke kans gehad

Inspreker Horst had – in tegenstelling toch andere bezwaarmakers – geen moeite met het plan. Bij hem zit het probleem in het feit, dat hij zich gepasseerd voelt. Hij woont in de buurt van het zonnepark en had graag ook een zonnepark aangelegd: ,,Ik heb geen eerlijke kans gehad om mij in te schrijven. Ik wist het niet. De gemeente heeft mij niet geïnformeerd.”

Quote ZL­TO-voor­man Van Kuijk probeerde eerder al de gemeente­raad en later Provincia­le Staten ervan te overtuigen dat het hier gaat om goede landbouw­grond

Nadat de gemeenteraad in september 2021 in meerderheid instemde met het verder in procedure brengen van het plan voor het zonnepark Aardbrandsven, kwamen er nog diverse bezwaren bij de gemeente binnen. ZLTO-voorman Van Kuijk probeerde eerder al de gemeenteraad en later Provinciale Staten ervan te overtuigen dat het hier gaat om goede landbouwgrond. Enkele bezwaarmakers vinden dat ook. Volgens de gemeente valt dat echter wel mee. Het gaat om een dunne teellaag, met daaronder een dikke leemlaag. In droge periodes zijn de huidige akkers al snel te droog en bij hevige regenval blijven er (te) lang waterplassen op de akkers staan. Door strengere bemestingsregels zou de opbrengst van de gronden ook verminderen.

Na 25 jaar: terug in oorspronkelijke staat

Afspraken, vastgelegd in een anterieure overeenkomst, moeten waarborgen dat de gronden na 25 jaar weer teruggebracht wordt in de oorspronkelijke staat. Het zonnepark moet dan ontmanteld worden en de zonnepanelen worden dan gerecycled. In het geval van Aardbrandsven is dat 49 hectaren netto aan panelen, terwijl het hele park ruim 76 hectaren beslaat. Het zonnepark wordt binnen vier jaar aangelegd. Omdat het stroomnet vol zit, is Zonneparkontwikkelaar Sunvest in gesprek met een grote industriële stroomverbruiker (lees: zinkfabriek, red) in overleg om stroom af te nemen.