Bieb Maarheeze verhuist pas naar foyer Smeltkroes als lichtkoepel is geplaatst

MAARHEEZE - Zodra de lichtkoepel is geplaatst, verhuist de bibliotheek in Maarheeze naar de foyer in dorpshuis De Smeltkroes. De bieb is nu nog gevestigd in een afzonderlijk deel van het dorpshuis.

Om de nieuwe bibliotheek straks te voorzien van voldoende daglicht, moet nog een lichtkoepel worden geplaatst. De gemeente Cranendonck heeft hiervoor 17.500 euro uitgetrokken.

Quote Straks is de bieb veel toeganke­lij­ker Anneke Schellens, Bibliotheek De Kempen

,,We staan in de startblokken om te verhuizen. Als de lichtkoepel is geplaatst kunnen we binnen zes weken over”, vertelt directeur-bestuurder Anneke Schellens van bibliotheek De Kempen.

Ze is blij met naderende verhuizing: ,,Nu zitten we in een afgesloten gedeelte en zijn we maar beperkt open. Straks is de bieb veel toegankelijker met ruimere openingstijden en zijn we onderdeel van het multifunctionele gebouw. Ook kunnen we dan makkelijker activiteiten organiseren.”

‘Investering 17.500 euro parkeren’

Terwijl de verhuisdozen zo goed als klaar staan, deden de fracties Pro6 en Cranendonck Actief dinsdag nog een laatste poging om de verhuizing terug te draaien via een gezamenlijke motie. De verhuisplannen komen voort uit een bezuinigingsronde van enkele jaren geleden.

Beide fracties zien die bezuiniging niet meer zitten. De nieuwe bieb in de foyer wordt in hun ogen geen volwaardige bibliotheekvoorziening. Ze stelden via de motie voor om de investering van 17.500 euro te parkeren en de bezuiniging begin volgende maand te heroverwegen tijdens de behandeling van de begroting.

De andere fracties zagen daar niets in en stemden tegen, waardoor de motie het niet haalde. Volgens wethouder Marcel Lemmen is de lichtkoepel al in bestelling. Een precieze datum voor de verhuizing is nog niet bekend. Schellens hoopt dat het nog dit jaar rond komt.