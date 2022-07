Onder meer in huize Van Moorsel in Budel-Schoot wordt er uitgekeken naar de jubileumactiviteiten in september. Het JNBS-bloed stroomt namelijk volop door de aderen van Toon en Marja van Moorsel en hun vier kinderen: Mieke, Teun, Joep en Janneke. Samen hebben ze bijna alle functies binnen de vereniging vervuld, waaronder die van voorzitter, penningmeester en secretaris.

Quote Jong Nederland heeft een belangrij­ke plek in mijn hart veroverd en dat zal altijd zo blijven Marja van Moorsel

Toon en Marja leerden elkaar kennen bij de jeugdvereniging, die is ontstaan vanuit het Sint Joris jongensgilde en het Genoveva meisjesgilde. Het echtpaar is nog altijd nauw betrokken bij de vereniging. Marja: ,,Jong Nederland heeft een belangrijke plek in mijn hart veroverd en dat zal altijd zo blijven.”

Samen met haar man is ze lid van de veteranenclub, die is opgericht voor oud-leidinggevenden. Toon: ,,We komen regelmatig bij elkaar en daarnaast ondersteunen we verschillende activiteiten.”

Niet te veel bemoeien met de kinderen

Dochter Mieke: ,,Bij ons thuis gaat het altijd over Jong Nederland óf carnaval, een andere gedeelde passie.” Marja vult aan. ,,Toen onze kinderen lid van de leiding werden, hebben we geleerd ons daar niet al te veel mee te bemoeien. Ze moesten daar zelf hun weg in vinden. Dat is niet altijd even gemakkelijk, vanwege de vele regels en vergunningen waar tegenwoordig rekening mee moet worden gehouden.”

Jong Nederland Budel-Schoot in vroeger tijden.

Jarenlang ging de hele familie mee op zomerkamp, Janneke zelfs al als baby. Het kamp vindt volgens goed gebruik plaats in de laatste week van de bouwvak. De opzet is behoorlijk ‘back to basic’. Teun: ,,We verblijven in tenten. Vaak is er stromend water aanwezig en soms elektriciteit.” Janneke verzekert: ,,Het is een van de leukste verenigingsactiviteiten.”

,,Ook de leiders offeren er graag een week vakantiedagen voor op”, vertelt Mieke, die na dit seizoen afzwaait als leidster.

Groeispurt door aanwas vanuit Budel

JNBS telt bijna 120 leden en 30 vrijwilligers. De jeugdvereniging uit Budel-Schoot heeft de laatste tien jaar een flinke groeispurt doorgemaakt. JNBS heeft veel leden in Budel-Dorplein en de laatste jaren is er steeds meer nieuwe aanwas vanuit Budel. Dat komt mede door de vele activiteiten die worden gehouden.

Quote Voorlopig blijven we hier zitten, maar de wens om weg te gaan naar een plek dichter bij de natuur speelt nog steeds Teun van Moorsel

Behalve de traditionele rommelmarkt hebben het Huttenbouwspektakel, Palletpop en de jaarlijkse kermisactiviteiten de jeugdclub extra op de kaart gezet. Door alle nieuwe activiteiten is de vereniging ook in financieel opzicht gegroeid. Toon: ,,Daardoor is het mogelijk geworden om in betere materialen te investeren.”

De drie pijlers van Jong Nederland zijn sport en spel, creativiteit en buitenleven staan nog altijd overeind. ,,Maar we gaan mee met onze tijd. Zo hebben we bijvoorbeeld een lasergameset aangeschaft”, vertelt Janneke.

Feesttent

Iedere doordeweekse avond zijn er clubactiviteiten bij de JNBS-blokhut achter gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot. Het midden in het dorp gelegen gebouw dateert uit het begin van de jaren zestig, maar in de loop der jaren is er veel aan vertimmerd. Teun: ,,Voorlopig blijven we hier zitten, maar de wens om weg te gaan naar een plek dichter bij de natuur speelt nog steeds.”

Het 75-jarig bestaan wordt uitgebreid gevierd op 9 en 10 september. Er zijn dan verschillend optredens in de feesttent op het Stationsplein. Ook is er een speciaal programma voor de jeugd. Meer info:jnbs.nl.