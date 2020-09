Bij verbindingstuin Den Hoof in Cranendonck heeft niemand een labeltje

‘Professio­ne­le medewer­kers op vrijwilli­ge basis bij RTV Horizon‘

17 september CRANENDONCK/HEEZE-LEENDE - Vorige maand startte Jan van Tulden als voorzitter van RTV Horizon. Van Tulden was wethouder in Cranendonck en was wel eens geïnterviewd door de lokale omroep. Verder kende hij de omroep niet. Jan wilde daarom eerst even rondkijken om zich een beeld te vormen van deze stichting, voordat hij in de pap gaat roeren.