Bijrijder (23) gewond bij ongeluk in Budel, bestuurder spoorloos verdwenen

Eigenaar van de auto

Over de verwondingen van de bestuurder van de auto is niets bekend, want die was er vandoor. Later meldde zich iemand bij de politie die zei dat hij de eigenaar van de auto was. De politie onderzoekt nog hoe het zit met eigenaar en bestuurder. Ook wil ze weten of er nog meer mensen in de auto zaten en waardoor het ongeval kon gebeuren. Volgens omstanders zou een van de mannen na het ongeluk met een fles drank in zijn handen naast de auto hebben gestaan.