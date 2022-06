Bijzondere bijtjes ontdekt bij Heezer natuurbegraafplaats; ‘Acht millimeter met lichtbehaarde poten en knalgroene ogen’

Volleybal lang niet het belangrijk­ste bij de gouden editie van het Ledûb Volleybal Festival

BUDEL - Voor Pim Staals is het ‘pas’ de tweede keer dat hij als voorzitter bij het festival betrokken is. Hij scant het festivalterrein aan de Sportlaan in Budel, en ziet dat het goed is. ,,Er doen ruim tweehonderd teams mee. Die zijn meestal met een mannetje of acht, negen, plus wat aanhang, publiek, kinderen... Dus er zal echt wel 2500 man rondlopen hier.”

