Bijzondere wesp duikt op in achtertuin Heeze

,,Hier zat het nieuwe zwarte wespje met het koddige witte gezicht", zegt Annemiek van Dijk terwijl ze op een van de vele insectenhotels in haar tuin wijst. ,,Hij is ongeveer zo groot als een mier, valt geen mensen lastig en is een aanwinst voor de biodiversiteit", zegt ze. Van Dijk werkt als ondernemer in de marketing en communicatie maar is daarnaast veelvuldig met een grote camera in haar tuin en in de natuur te vinden. Daarmee legde ze ook de zeldzame soort vast. ,,Als hobby ben ik veel bezig met de natuur in het algemeen en insecten in het bijzonder. Zodoende zit ik in allerlei insectenclubjes. Ik heb de foto van de wesp direct gedeeld in Facebook-groepen.”



Uiteindelijk heeft de vondst geleid tot een publicatie en een bevestiging van experts dat het inderdaad om de kleine dwergleemwesp gaat. ,,De wesp komt vooral in Oostenrijk voor maar heeft vermoedelijk door de vele warme zomers zijn weg naar het noorden gevonden. Veel mensen kennen alleen de limonadewespen en hoornaars. Maar er zijn in Nederland ook ruim 400 soorten onopvallende wespen. Ze zijn heel belangrijk voor het evenwicht want ze vangen veel andere insecten zoals bladluizen, kevers en muggen.”