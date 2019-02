Bizarre vondst op landgoed in Sterksel: ‘antieke’ gedumpte pinautomaat met inhoud

STERKSEL - Bankstellen, drugsvaten, vuilniszakken en oude auto-onderdelen. Afvaldumpingen in de Brabantse natuur aan de orde van dag. Maar zo bizar als nu heeft zelfs boswachter Mari de Bijl het nog niet eerder meegemaakt. Op landgoed De Lange Bleek in Sterksel kwam donderdag ineens een oude pinautomaat uit de grond zetten. Met vermoedelijk een flinke som geld er nog in.

De pinautomaat lag er vermoedelijk al jaren. ,,De ING heeft hem inmiddels opgehaald”, aldus De Bijl, boswachter bij Brabants Landschap. ,,Die man zei dat het ging om een ouder model van tussen de zes en vijftien jaar oud.” Nog wonderlijker was het nieuws dat er nog geldcassettes in blijken te zitten. ,,Die worden er bij een plofkraak blijkbaar meteen uitgehaald. Hoeveel geld erin zat? Dat moeten ze natuurlijk onderzoeken, maar de ING-medewerker zei dat het wel om anderhalve ton kon gaan. We hadden bij wijze van spreken op de Bahama's kunnen zitten...”

De bijzondere vondst kwam donderdag boven bij werkzaamheden. Gerard Schilders was bezig met de houtoogst toen hij ineens op een stuk ijzer stuitte. ,,Vervolgens kwam er een logo van de ING boven, en bleek het een hele pinautomaat te zijn.” Hij schakelde daarop meteen Brabants Landschap in, en de politie werd erbij gehaald. Dat er waarschijnlijk nog een flinke som geld in zat, werd toen nog niet duidelijk. ,,De mannen van Brabants Landschap hebben hem toen meegenomen. Hij heeft daar nog een nacht in de schuur gestaan. Vandaag zijn ze van de ING geweest om hem op te komen halen.”

Als er werkelijk nog flink wat geld in het apparaat zitten, wil De Bijl nog wel een discussie starten over een eventueel vindersloon. ,,We draaien als terreinbeheerder telkens op voor de opruimkosten als er afval op onze grond wordt gedumpt. Dan zijn we klaarblijkelijk ineens eigenaar geworden. Als je die redenering volgt, zouden we er toch ook van mee mogen profiteren als we een keer iets vinden dat wél wat waard is...”