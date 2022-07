Blijft azc Budel open of niet? Gemeente houdt vast aan sluiting, geld uit Den Haag om overlast aan te pakken

De gemeente Cranendonck wil dat het azc in Budel per 1 juli 2024 op slot gaat. Staatssecretaris Eric van den Burg kan daar in meegaan, maar doet geen definitieve toezeggingen. Want als de nood aan de man is kan het balletje toch anders rollen, zo werd duidelijk bij een bezoek van de Haagse bewindsman. Hij kan vanaf 1 januari 2023 gemeenten namelijk dwingen om opvangcentra in te richten of open te houden.