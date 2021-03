Blote voeten, bokspringen en boomstronken in nieuwe belevingstuin in Soerendonk

SOERENDONK - IVN Cranendonck is vrijdag begonnen met het aanleggen van een belevingstuin in De Baronie van Cranendonck. In een van de gebouwen van de voormalige proefboerderij wordt ook het verenigingsgebouw ingericht.

Na het project van de Herenboeren is IVN Cranendonck de tweede initiatiefnemer die smoel gaat geven aan De Baronie van Cranendonck, het gebied rond kasteeltje Cranendonck. ,,We zijn heel blij dat we aan de slag kunnen in het gebouw en met de aanleg van de belevingstuin op deze prachtige locatie’’, zegt Jos van Velthoven, IVN-bestuurslid.

Quote Als natuurvere­ni­ging kun je grote monumenta­le bomen natuurlijk niet kappen Jos van Velthoven

Van meet af aan wilde de natuurvereniging van haar onderkomen aan de Hoge Weg in Maarheeze verkassen naar De Baronie. De locatie ligt mooi centraal in de gemeente direct tegen het Cranendonckse bos. ,,Het heeft wat tijd gekost om de juiste locatie te vinden voor de belevingstuin. Verschillende andere plekken binnen het gebied bleken ongeschikt: de ene plek lag precies in de zichtlijn naar het kasteeltje, elders was de grond te zuur of er stonden grote monumentale bomen die te veel schaduw op de belevingstuin zouden geven. En als natuurvereniging kun je die natuurlijk niet kappen’’, vindt Van Velthoven.

Opgezette dieren

Vrijwilligers hebben de IVN-ruimtes in het gebouw aan Cranendonck 11 schoongemaakt en zijn doende met de inrichting. Er komt een ruimte voor lezingen en filmvoorstellingen, een andere ruimte wordt ingericht met opgezette dieren, boeken en andere materialen die door de IVN-gidsen gebruikt worden. Terwijl Van Velthoven uitleg geeft over de IVN-activiteiten, is Toon van Seggelen van de tuinwerkgroep met een aantal vrijwilligers aan het werk aan de overkant van de Van Schoonvorstlaan.

Bij het al aanwezige bijenhotel, geplaatst door agrarische natuurvereniging Land van Cranendonck, wordt de belevingstuin aangelegd. ,,Er komt een bloemen- en kruidentuin, we leggen een houtwal aan met een kronkelpad, er komt een blotevoetenpad, een boomstronkenpad waar kinderen kunnen bokspringen, een zithoek, een kleine fruittuin, een wilgentenenhut en voor de kinderen een mollengang’’, zegt Van Seggelen.

Bijen en vlinders

Er worden vooral veel planten en struiken geplant die bijen en vlinders aantrekken. Een rijtje vlinderstruiken is al geplant, de rest van de dag worden er bessenstruiken, laagstam appel- en perenboompjes, siergrassen, taxus en doornloze bramen geplant. Dat kan allemaal betaald worden dankzij een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Naast de belevingstuin mag het IVN ook het naastgelegen bosje en de natuurlijke waterpoel gebruiken voor haar projecten voor kinderen. In totaal beslaat het gedeelte van het IVN zo’n 2500 vierkante meter in het gebied. Het blijft een open terrein waar iedereen terecht kan om te genieten: ,,Dit gebied is tenslotte van ons allemaal”, zegt Van Velthoven.

Volledig scherm Vrijdag is gestart met de aanleg van de belevingstuin in Soerendonk. © Sem Wijnhoven/DCI Media