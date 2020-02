Boef ‘speelt verstoppertje’ achter boom in Heeze-Leende maar gestolen auto verraadt hem

Terminaal ziek echtpaar in Geldrop: ‘Dan gaan we tóch nog een keer naar Bali’

6 februari GELDROP - Hun laatste woonplek is een bijzondere. Jo (71) en Angeline (69) Thijssens uit Valkenswaard hebben twee kamers in het Geldropse hospice Het Baken. In de ene is hun woonkamer, met hun eigen meubels. In de andere staan de bedden. Naast elkaar. Het is de plek waar ze allebei zullen sterven. Dat doodgaan is natuurlijk shit. ,,Maar dat dat kan zoals hier, dat is geweldig. Ik kan het iedereen die terminaal is, aanraden", zegt Angeline.