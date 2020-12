Boek over bruis- en zuigtabletten in het leven: ‘Natriltijd’

HEEZE - Riet Fiddelaers-Jaspers uit Heeze is inmiddels uitgegroeid tot een expert op het gebied van rouw. Zo schreef ze tientallen rouwboeken. ‘Natriltijd’ is voor haar alleen niet zomaar een boek. Want ja, coronatijd.

,,Op Koningsdag, normaal een levendige en drukke dag, begon ik met schrijven. Ik was thuis, het was slecht weer. Het zou een klein boekje worden voor mensen om me heen”, zo vertelt Fiddelaers, die relaxt in haar stoel zit. ,,Het boekje vorderde en ik praatte er over met anderen. Toch had ik niet heel veel tijd voor het boek, omdat ik bezig was met Jakob van Wielink en Leo Wilhem aan een groter werk: Taal van Transitie, dat in september bij de drukker moest liggen.”

,,Ik schreef over het verlies door corona. Met de reacties die ik kreeg ging ik verder. Zo groeide het boek dat ik de naam ‘Natriltijd’ heb gegeven.”Over die titel zegt ze: ,,Het gaat over de veerkracht in het leven. Soms word je weggeblazen, buigt de boom zijn takken. Maar als de storm gaat liggen, buigen de takken terug.”

Het is geen rouwboek, wil Fiddelaers benadrukken. Aan het einde van elk hoofdstuk krijgt de lezer zogenoemde reflectievragen gesteld, zoals: Hoe kun jij vertragen en meer rust inbouwen? Daarnaast zijn er doe-suggesties.

Goed gevoel

Fiddelaers gebruikt de termen bruis- en zuigtabletten. Wie geeft je energie (bruistablet) en wie zuigt al je energie op? ,,Na het lezen van dit boek kwam een vriend naar me toe en gaf aan dat er in zijn leven meer gelukt is dan mislukt: een omslag van denken voor deze 86-jarige. Dat gaf me een goed gevoel. Ik merk dat het boek veel meer losmaakt bij de lezer. Was verbaasd dat de 5000 boeken binnen twee weken op waren. Bijna de helft is naar medewerkers van Ziekenhuis Bernhoven gegaan. Maar ook anderen aan de frontlinie en leken lezen het boek.”