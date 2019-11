Boek over Budel-Schoot: ‘Er staan allemaal mensen in die trots zijn op hun dorp’

Van Buulse Proms naar het Luxor

25 november BUDEL - Het is een enerverende week voor Silke van Niel. Maandag sleepte de 25-jarige Budelse in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam een Amateur Musical Award in de wacht voor ‘beste vrouwelijke hoofdrol comedy’ en zaterdag is ze in haar prijswinnende rol van prinses Fiona in de musical Shrek te zien bij Pauls Nummer 1 Show op RTL4.