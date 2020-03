Boek over ouder die levensbedreigende ziekte krijgt

VIDEO Ravage bij fotozaak Budel na vijfde ramkraak: ‘Ik heb keihard hun kenteken en signale­ment ge­schreeuwd’

10 maart BUDEL - Op Foto Rooymans aan de Markt in Budel is in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak gepleegd waarbij criminelen met een auto door de pui reden. Het is al de vijfde keer dat de speciaalzaak slachtoffer is van een ramkraak.