Boerderij van de Hoop bij de Achelse Kluis: ‘We doen het bewust rustig aan’

Deze maand is het twee jaar geleden dat de katholieke leefgemeenschap, met Braziliaanse roots, haar intrek nam in het kloostergedeelte van de Sint-Benedictusabdij van Achel. Hier worden ex-verslaafden – door de Fazenda worden ze recuperanten genoemd – nadat ze eerder al een afkicktraject hebben doorlopen – voorbereid op een bestaan terug in de maatschappij. Dat doen ze door een jaar als monnik te leven.

De Fazenda in Achel, de eerste in de Benelux, richt zich op mannen en telt op dit moment vier bewoners. Dat zijn er drie meer dan in het begin van dit jaar. Toen was de Belg Jan Cosemans, het aanspreekpunt van de Fazenda, de enige kloosterbewoner. Tijdens de eerste coronagolf werd hij teruggeroepen naar Duitsland, waar Fazenda’s een langere bestaansgeschiedenis hebben.

Ondanks de aarzelende start in Achel blijft Cosemans optimistisch. ,,Wij doen het bewust rustig aan. Daar krijgen we alle ruimte voor. Na mijn terugkeer in juni zijn we met een nieuwe begeleider en vier nieuwe bewoners begonnen. Het begint steeds beter te lopen. Dat blijkt onder meer uit de aanvragen die binnenkomen en de gesprekken die we voeren. Dat was ook voor de corona-uitbraak al zo.”

Maar het opstarten van een nieuwe Fazenda gaat met ups en downs, weet Cosemans: ,,Met zes bewoners zou ik in deze fase al heel tevreden zijn. De afgelopen twee jaar heb ik in totaal zeventien bewoners onder mijn hoede gehad. Het langste verblijf duurde zeven maanden. Daar ligt dus nog een grote uitdaging. In Duitsland houden de recuperanten het langer vol, maar daar zijn de groepen groter. Daardoor is het gemakkelijker elkaar gemotiveerd te houden.”

Sober leven

De ‘kloosterlingen’ leiden een sober leven, zonder gsm, internet en televisie. Ook is er gedurende de eerste drie maanden geen bezoek toegestaan. Een verblijf duurt doorgaans een jaar. Daarna kan er worden gekozen voor een langer verblijf, of een terugkeer in de maatschappij. ,,Onze therapie is niet voor iedereen weggelegd. Je moet er sterk voor in de schoenen staan”, weet ervaringsdeskundige Cosemans.

Gedurende de dag wordt er gebeden, in de tuin gewerkt en wordt het huishouden bijgehouden. Maar van een compleet isolement is geen sprake, aldus Cosemans: ,,Iedereen verblijft hier vrijwillig. Er kan naar de radio worden geluisterd en bewoners mogen brieven schrijven. Ook op andere manieren is er contact met de buitenwereld. Zo kunnen de eucharistievieringen op woensdag en zondag door iedereen worden bijgewoond.”

Tot op heden lukt het de Europese Fazenda’s goed om het coronavirus buiten de deur te houden. Cosemans: ,,Mijn levensstijl is er weinig door veranderd. Voor mij is het leven in quarantaine namelijk niet vreemd, eigenlijk doe ik dat al zeven jaar.”