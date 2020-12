‘Bom onder je kont’: dronken scooterrijder gepakt met illegaal vuurwerk in Budel

Herontwik­ke­ling kazerneter­rein Budel op slot

20 november BUDEL - Plannen voor herontwikkeling van het kazerneterrein in Budel kunnen de versnipperaar in, zo lijkt het. Het ministerie van Defensie is niet van plan het terrein te verkopen. En verpachten aan andere partijen dan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is volgens Defensie ‘niet denkbaar’. De gemeente Cranendonck ziet toch nog kansen. Maar is dat reëel?