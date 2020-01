Bonte avond Muuzevangers Maarheeze verveelt geen minuut

MAARHEEZE - De Muuzevangers kunnen terugkijken op een meer dan geslaagde bonte avond. De vooral lokale artiesten bezorgden het publiek in Maarheeze een avond waar het voor kwam: ongecompliceerd entertainment in een gevarieerd programma.

Alle lof was er voor de Tierepkes, de nieuwe blaaskapel, die de overgangen tussen de diverse acts muzikaal invulde: een nieuw, fris geluid van deze jonge groep muzikanten, waarin ook het prinsenpaar gewoon meeblies. Een deel van deze groep, The Ties, speelde ook een act, die reacties uit de zaal ontlokte.

Het is gewaagd als je in Maarheeze met de vlag van Soerendonk in de hand het buurdorp lijkt te verheerlijken. Boe-geroep is dan het gevolg. Net op tijd bleek de act zich te ontwikkelen tot toch een ode aan Maarheeze: het mooiste aan Zurrik is de weg naar Mares, was de eindconclusie. Muzikaal en tekstueel zat de act goed in elkaar.

Dat gold ook voor de groep Steekje Buiten. Leuke teksten met een kritische noot over het azc, de krapte op de woningmarkt en het fikse budget voor De Borgh in Budel. Ook The Lazy Piano's haakten in op dorpsperikelen zoals het azc, de uitbreiding van de waterwinning van Refresco, de files op de A2 en het drugsafval in de bossen rond Maarheeze. Het Mouse Dancing Team bracht een fraaie dans op een Abba-medley.