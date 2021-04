Boomgaard Herenboeren aangeplant in Baronie

SOERENDONK - Coöperatie Herenboeren legt een laagstamboomgaard aan bij haar teelvelden aan de Van Egmondlaan en Sevenbornlaan in de Baronie. Er gaan op twee plekken ruim tweeduizend jonge fruitboompjes de grond in. Over twee jaar kunnen de eerste appels en peren uit deze nieuwe boomgaard geplukt worden.

Het is een gezellige drukte van belang op de teelvelden van De Herenboeren. De jonge aanplant is afgeleverd en een vijftiental vrijwilligers zijn daar druk doende mee. Enkelen sorteren de boompjes, anderen sjouwen kruiwagens vol naar het eind van het veld van de Herenboeren. Daar zit een van de vrijwilligers achter op een freesmachine: die maakt een sleuf, de vrijwilliger zet het boompje daarin en de frees druk de sleuf weer dicht. Voor de zekerheid loopt Sjef van Dongen er achteraan om ze met de voet even goed aan te drukken.

Van Dongen is van Fruitzforlife en ondersteunt en begeleidt de Herenboeren bij het project, van plannenmakerij tot uitvoering. ,,Straks worden de boompjes ook nog vastgebonden aan bamboestokken”, vertelt hij. ,,We planten appel- en perenbomen door elkaar heen. Daartussen komen ook nog olijfwilgen en duindoorns. Daar groeien bessen aan, die heel populair zijn bij de vogels. We denken dat daardoor de vogels voor die bessen kiezen in plaats van de appels en peren.”

Klein fruit

Die olijfwilg en duindoorn zijn ook planten die veel stikstof uit de lucht opnemen en dat omzetten in voeding voor de bomen die in de buurt staan. Als dit project gereed is, wacht een volgende klus. Marcel Rosbergen van de lokale Herenboeren, vertelt dat er rond de huidige teelvelden een rand van klein fruit wordt aangelegd: frambozen, kruisbessen, rode bessen en koningsbessen. Een mooie aanvulling op de wekelijkse porties groenten en fruit voor de leden. Bovendien zijn deze struiken weer populair bij de bijen. ,,We hebben gekozen voor soorten die niet allemaal tegelijk in bloei staan. Daardoor kunnen we langer oogsten”, aldus Rosbergen.

Bij de appel- en perenbomen is gekozen voor soorten die wat later in de bloesem komen: daardoor kunnen schadelijke vorstperiodes in april ontlopen worden. Op de huidige teelvelden wordt het assortiment te kweken groentes uitgebreid met andere groentesoorten, zoals raapstelen en paarse bonen. In de toekomst wordt er ook nog een hoogstamboomgaard aangelegd. In de boomgaard kunnen dan ook varkens rondscharrelen. Het vlees van die varkens krijgen de leden later op hun bordje.

De coöperatie kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar, het eerste oogstjaar. ,,We kunnen groenten en fruit verbouwen voor tweehonderd gezinnen. We zitten nu op 175 gezinnen die lid zijn. Veel leden werken ook mee als vrijwilliger”, aldus Rosbergen. Hij benadrukt dat alles duurzaam geteeld wordt. Het gebruik van gif staat voor Herenboeren gelijk aan vloeken in de kerk.