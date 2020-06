Borrelen tussen de vlinders in Maarheeze

MAARHEEZE - Borrelbar KikkerOp in Maarheeze opende ook op 1 juni haar deuren. Omdat het uitbatersstel Vincent van Haperen en Clasina de Wit nog bezig is om het pand op te knappen, volgt de knallende opening later.

‘We verwachtten niet voor 1 juli open te kunnen gaan, dus pakten we het opknappen van het pand wat uitgebreider aan. We zijn hartstikke blij dat we afgelopen maandag al open konden, maar we hebben nog wel wat te klussen’’, zegt Vincent van Haperen.

Zandbak en blotevoetenpad

Het koppel wil een eigen stempel drukken op het café. Op het bloemrijke terras is dat al zichtbaar en ook binnen is het nodige veranderd: het voormalige cafégedeelte wordt een zaal voor besloten feestjes en vergaderingen en de voormalige zaal wordt een tuinkamer, die uitkomt in de achtertuin. Daar leeft Clasina de Wit zich uit, want ze heeft een grote voorliefde voor de natuur.

,,We leggen er vier terrassen aan. Daar kunnen groepen bij elkaar zitten, als dat weer volgens de coronaregels kan. Tussen de terrassen moet het een tuin worden met (fruit)bomen en struiken, die vogels en vlinders aantrekken en leuke speelplekken voor de kinderen, zoals een zandbak en blotevoetenpad’’, zegt De Wit.

Fietsers en toeristen

Het stel heeft tien jaar een biercafé uitgebaat in Etten-Leur, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. ,,Hier beginnen we een borrelbar, waar bezoekers tussen 10.00 uur en 19.00 uur terechtkunnen, van woensdag tot en met zondag. We richten ons behalve op Maarheezenaren op fietsers en toeristen’’, vertelt De Wit. Het stel wil toeristen ook van informatie over de omgeving voorzien. ,,Daarom zijn we die zelf aan het verkennen. Het is hier hartstikke mooi’’, vindt De Wit.