Bouw A2-ambulancepost in Leende begonnen

LEENDE - Het fundament ligt er. Het houten geraamte van het gebouw staat. Over zes maanden is de nieuwe ambulancepost in Leende klaar. Vanaf dat moment kunnen ambulances en brandweerwagens via een nieuwe oprit direct de A2 op rijden.

De nieuwe ambulancepost wordt vanaf maart volgend jaar de werkplek voor zo'n 25 gespecialiseerde verpleegkundigen en chauffeurs. Er is plek voor 5 ambulances, maar in eerste instantie komen er 4. De ambulances kunnen -net als de brandweerwagens van de buren- rechtstreeks de A2 op (en af) rijden. De speciale op- en afrit voor hulpverleningsvoertuigen is al aangelegd. Zodra de ambulancepost open gaat, sluit de huidige in Valkenswaard.

Bouwbord

Het was een ‘apetrotse’ burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende die samen met GGD-directeur Ellis Jeurissen gisteren de symbolische bouwstart-handeling verrichtte. De 2 trokken een laken weg waarachter het bouwbord schuil ging. Verhoeven zei apetrots te zijn, omdat nu vanuit zijn gemeente de hulpverlening aan gebruikers van de A2 en inwoners van de regio veel sneller geboden kan worden.

Blijdschap

Ook bij de GGD heerst blijdschap over de voortgang van het traject. Ellis Jeurissen legt uit dat de nieuwe post in Leende onderdeel is van een plan om overal in de regio binnen 15 minuten bij een mens in nood te kunnen zijn. Dat plan is gemaakt in 2016. Andere onderdelen zijn een nieuwe ambulancepost in Eindhoven-Zuid (vlakbij de A2 aan de Aalsterweg als onderdeel van een nieuwe parkeergarage die daar komt) en uitbreiding van het wagenpark met 15 ambulances. Daarvoor is ook uitbreiding van het personeel nodig: met 15 gespecialiseerde verpleegkundigen en 15 chauffeurs.

In het ambulance-spreidingsplan wordt een deadline van 1 januari 2020 genoemd. ,,Maar dat gaan we niet halen", zegt Jeurissen. Het grootste obstakel is het vinden van goed geschoolde ambulanceverpleegkundigen.

Natuurlijke materialen

De ambulancepost kost (inclusief een dak vol zonnepanelen) 1,4 miljoen euro. De gemeente Heeze-Leende betaalt. De financiering kan gespreid worden over 40 jaar, want zo lang loopt het huurcontract dat met de GGD gesloten is. Volgens architect Robert Coppens worden voor de bouw alleen maar natuurlijke materialen gebruikt. Zo worden de muren geïsoleerd met houtpulp dat onder meer vrij kwam bij het zagen van de houten balken.

De nieuwe ambulancepost ligt aan het einde van de straat Biesven buiten de bebouwde kom. Voordeel voor de Leendenaren is dat ze niet doorlopend zullen worden opgeschrikt door de sirenes.