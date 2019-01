Bouw hal containerhaven Budel-Dorplein gaat in februari weer verder

De bouw van de grote opslaghal bij de haven werd enkele malen op last van de gemeente Cranendonck stilgelegd, omdat er nog geen vergunning voor was afgegeven. Ondanks een last onder dwangsom van 50.000 euro ging het bedrijf in eerste instantie toch door met de bouw van de hal. De gemeente besloot eind vorig jaar de bouwvergunning te verlenen, maar eiste wel dat GVT de boete van 50.000 euro zou betalen.

Sinds begin dit jaar ligt de bouw van de hal echter stil, en is er helemaal geen bedrijvigheid meer bij de containerhaven. Volgens Versteijnen komt dat door het slechte weer en de sneeuwval. De containeroverslag ligt volgens de directeur stil, omdat de overslag bij de haven ‘te kleinschalig’ was. „We laten de containerschepen momenteel in Tilburg aanmeren”, zegt hij. „Als de hal in Budel helemaal klaar is, zullen we de overslag weer daarnaartoe verplaatsen.”