Bouwers Brabantsedag steeds bezorgder over weer

HEEZE - Voor Brabantsedag wagenbouwers in Heeze is de aanloop naar de jaarlijkse theaterparade (op 25 augustus) steeds spannender. Dat komt vooral doordat het de laatste jaren vaker en harder regent, hagelt en stormt. Maar soms zijn er ook andere onvoorziene omstandigheden.

Alle wagenbouwers houden vanaf begin juni de weerberichten en buienradar angstvallig in de gaten. Vooral sinds drie jaar geleden tijdens een apocalyptische storm een aantal bouwtenten aan gort gehageld werd.

Die tenten worden begin juni opgebouwd. Ook dit jaar was het meteen raak. Bijvoorbeeld bij vriendenkring Kapelstraat. Thijs Louwers vertelt dat op 6 juni een storm in 10 minuten afbrak wat net met zoveel inspanning was opgebouwd. Zeilen scheurden en stokken verbogen. Inmiddels is de schade hersteld. ,,Maar net hoorde ik dat afgelopen vrijdag onze partytent weer vernield is door de wind. De derde al dit jaar. Maar ja, zo'n tent is gelukkig niet zo duur.”

Leek erger

Ook bij de Lambrekvrienden, vriendenkring de Rooie Hoek en vriendenkring Van Gaal hielden de windvlagen vrijdag huis. ,,Maar dat leek erger dan het was", zegt Bas van den Broek van de Lambrekvrienden. ,,Na een uurtje puinruimen hadden we de boel weer overeind". Ook bij zijn club zien ze dat het weer steeds vaker roet in het eten dreigt te gooien. ,,Het risico neemt gewoon toe. Daar moeten we rekening mee houden", zegt hij.



Alle wagenbouwers zekeren hun tenten meer dan ooit te voren. Naleven van de veiligheidseisen van de Brabantsedag-organisatie wordt gecheckt. ,,Bovendien moet je de bouwtent ook aantoonbaar goed verankeren anders keert de verzekering niet uit", zegt Thijs Louwers.

Tractor

Maar ook als de tent gespaard wordt, kan er malheur optreden. Daar weten ze alles van bij De Oude Ambachten. De oude tractor die al jaren dienst deed, bleek na het zoveelste defect niet meer te repareren. En daar sta je dan als bouwgroep: zo'n mooi plan voor invulling van het thema ‘Wat beweegt Brabanders'. Met manshoge bootjes van krantenpapier die verwijzen naar de na-oorlogse periode waarin de Udense Courant emigratie van Brabanders promootte. Maar ja, zonder tractor valt de wagen zelf niet te bewegen.

Uitkomst

Vriendengroep de Laarstukken bood voor dit jaar uitkomst. Ze hadden nog een tractor te leen. ,,Maar voor volgend jaar willen we toch zelf een tweedehands tractor op de kop zien te tikken", zegt Dirk Sweere van de Oude Ambachten. Om het geld bij elkaar te krijgen is via voordekunst.nl een crowdfunding gestart. Die moet voor 18 augustus 3350 euro opleveren. Bij de vriendenkring Kapelstraat zijn het de lokale AH Boonaerts en bloematelier Cooijmans die bijspringen. Met kortingsbonnen die 1,50 euro kosten en verkrijgbaar zijn bij info@vriendenkringkapelstraat.nl of bij de bouwtent bij het station, geven deze winkeliers 2,50 euro korting als er meer dan 15 euro besteed wordt.

