Bouwplaatsen Brabantsedag in Heeze beveiligd met camera's

Op de locaties is in het verleden meerdere keren ingebroken, waarbij bouwmaterialen en gereedschap zijn ontvreemd. Zo’n inbraak heeft een behoorlijke impact, weet Henk van den Berg, van wagenbouwersgroep Bloed, Zweet en Tranen: ,,Het grootste probleem is dat je niet meer vooruit kunt met het bouwen aan de wagen.’’

Bloed, Zweet en Tranen is een van de twee groepen die afgelopen zomer hebben proefgedraaid met een beveiligingssysteem. Na een evaluatie heeft de gemeente in samenwerking met de Brabantsedag ervoor gekozen om op alle bouwlocaties een zogeheten AltijdThuis-systeem te installeren.

Afgeschrikt

Van den Berg: ,,Het is een op maat gesneden systeem. Dat is ook nodig, want we zijn geen bedrijf waar van negen tot vijf wordt gewerkt. Het is een doorlopend proces waarbij mensen te pas en te onpas het bouwterrein betreden. Met dit systeem kunnen we direct zien wie zich op de bouwplaats bevinden. Het werkt bovendien locatieonafhankelijk en kan daardoor worden meegenomen naar een nieuwe bouwplaats.’’