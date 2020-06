Bouwplan voor Budel-Schoot krijgt vorm

BUDEL -SCHOOT - De al jarenlang gewenste oppepper voor de hoek Grootschoterweg - Pater Ullingsstraat in Budel-Schoot was niet eerder zo concreet.

De adviescommissie van de Cranendonckse gemeenteraad buigt zich dinsdag over het woningbouwplan Kern van Schoot. Een drukbezochte informatieavond over het woningbouwproject eindigde afgelopen december nog in een anti-climax. Inwoners van Budel-Schoot kregen die avond een ambitieus plan met ruim twintig woningen voor verschillende doelgroepen gepresenteerd.

Er was alleen een probleem. Door een teort aan parkeerruimte moest het plan terug naar de tekentafel. Dit gebeurde na een brainstormsessie met de aanwezige inwoners. Een oplossing voor het parkeerprobleem is gevonden op het terrein van de aangrenzende basisschool De Wereldwijzer. Bij de huidige entree van het schoolplein aan het schoolpad zijn in het nieuwe ontwerp een twintigtal parkeerplaatsen ingetekend. Het parkeerterrein wordt ontsloten via een doorgang tussen de oude kleuterschool en de huidige basisschool richting de Pater Ullingsstraat. Ook aan de Grootschoterweg wordt nog een extra parkeerplaats gerealiseerd.

Dit kan worden opgemaakt uit het raadsvoorstel dat dinsdag wordt besproken door de Cranendonckse adviescommissie. In het voorstel staat verder vermeld dat met de school is afgesproken om een deel van het schoolplein te gebruiken voor parkeren, mits aan de voorzijde van het schoolgebouw aan de Pater Ullingsstraat een stuk nieuw schoolplein wordt gecreëerd voor de jongste groepen.

Braakliggend Rabobankterrein

In het definitieve plan zijn in totaal 21 huur- en koopwoningen opgenomen, waaronder tien appartementen en vier levensloopbestendige sociale huurwoningen. Ze worden door woningcorporatie woCom en twee projectontwikkelaars ontwikkeld op de oude locatie van groentewinkel Agnita, in een gedeelte van de voormalige kleuterschool en op het braakliggend Rabobankterrein aan de Grootschoterweg en Pater Ullingsstraat.

Op de begane grond van het ‘Agnita-pand’ wordt de mogelijkheid geboden om een semi-commercieel of maatschappelijk initiatief te ontplooien.