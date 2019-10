Boze boeren uit Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck met tractor naar Budel

De jeugd van Cranendonck wordt opgeroepen om met hun traptractor aan te sluiten in de stoet van zo'n dertig tractors die richting het Capucijnerplein in Budel rijdt. ,,Alles gebeurt in goed overleg met gemeente en politie", zegt Johan Bax, secretaris van ZLTO Groote Heide. ,,We willen geen tractoren uit andere gemeenten maar alleen betrokken ondernemers. Het is de bedoeling om ons protest wat kracht bij zetten maar we willen geen Project-X taferelen. Dat bewaren we wel voor vrijdag.” Dan staat het protest bij het provinciehuis in Den Bosch gepland.