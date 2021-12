De Eindhoven­se Gender verdween in 1956 onder­gronds, wie heeft er nog herinnerin­gen aan het riviertje?

EINDHOVEN - Het dempen van de Gender in Eindhoven. Een foto gemaakt in 1956. Wie weet waar en waarom moest het riviertje eigenlijk dicht? Hadden mensen last van ratten of stonk het watertje dat vroeger door Eindhoven stroomde? Alle herinneringen aan het dempen of de Gender zelf zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

27 november