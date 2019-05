Brabantsedag 2019 haalde DAF binnen maar zoekt Eindhovens publiek

HEEZE - Van de bezoekers van de Brabantsedag 2018 kwam slechts 5 procent uit Eindhoven. ,,Best schokkend”, noemde Brabantsedag-voorzitter Boukje van Ettro dat donderdagavond. Daar tegenover stond dan wel weer dat de gemiddelde waardering voor de theaterparade een 9 was. En dat DAF is binnengehaald als nieuwe partner.

De 40.000 bezoekers van de Brabantsedag 2018 in Heeze waren gemiddeld 48 jaar, 84 procent van hen kwam uit Brabant, 25 procent uit Heeze, 10 procent uit Geldrop-Mierlo, 5 procent uit Leende en Eindhoven en 2 procent uit Valkenswaard en Helmond. Vooral van het lage percentage Eindhovenaren schrok Van Ettro. ,,Maar dat betekent ook dat daar nog wat te halen valt", zei ze bij de presentatie van de plannen voor de komende Brabantsedag op zondag 25 augustus.

Volledig scherm Poster Brabantsedag 2019 © Brabantsedag

Traditiegetrouw vindt rond deze tijd de officiële start van het Heezer wagenbouwersseizoen plaats. De 16 groepen tonen hun ontwerpen, die dit jaar zijn gemaakt rond het thema ‘Wat beweegt Brabanders’. Dat bewegen is opgevat in de meest brede zin van het woord: De angst na de Tweede Wereldoorlog voor de komst van de Russen, de intocht van de hertog, de opstand van de Brabanders in 1789 tegen de Oostenrijkse bezetter, het verhaal van vluchtelingen uit Kamp Vught in de Tweede Wereldoorlog.

Goed bevallen

In haar presentatie zei Brabantsedag-voorzitter Boukje van Ettro dat de wijzigingen die vorig jaar zijn ingevoerd, goed zijn bevallen. De theaterparade en het programma er omheen zijn geprofessionaliseerd. Er kwam een nieuwe huisstijl. Het evenement is van 9 dagen teruggebracht naar 1 dag. Op die dag is er op 5 plekken in het dorp en in de tocht zelf ruim baan voor theater, muziek en kunst.

Panne

Uit een schriftelijke enquete (met 1789 ingevulde formulieren) bleek dat de wijzigingen het spektakel een gemiddelde waardering met een 9 opleverden. Toch was er ook kritiek. Van Ettro: ,,Net als wij en de wagenbouwers had het publiek er last van dat de parade niet liep. Dat was gewoon balen en dat gaat ons niet meer overkomen". Van Ettro doelde daarmee op twee grote gaten die vielen door wagens met panne. Daarom moet er voortaan eerst proefgereden worden.

Sleutelhangers

Dit jaar staan weer een aantal vernieuwingen op de rol: er komen Brabantsedag-gadges (paraplu's, poncho's, sleutelhangers, zonnebrillen, petten, etc, verkrijgbaar vanaf medio augustus), tribunetickets (meer dan 3000) in de voorverkoop kunnen gekozen worden en er komen speciale parcours-betaalmunten voor de 'natte horeca’

Volledig scherm Brabantse dag ontwerp 2019 © Corrie de Leeuw

Volledig scherm Brabantsedag 2019 ontwerp © Corrie de Leeuw