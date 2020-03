Brabantsedag bereidt zich voor in de wachtkamer

HEEZE - Of de 63e Brabantsedag op zondag 30 augustus doorgaat, is nog niet duidelijk. Vooralsnog gaan de voorbereidingen dus gewoon door. Maar het zijn wel activiteiten in de wachtkamer.

Toch is dat hoe dan ook geen ramp: ,,We doen het nooit voor niks. Want als de Brabantsedag dit jaar niet doorgaat, wordt alles doorgeschoven naar volgend jaar. Ook het thema, neem ik aan", zo zegt Egon van der Linden van wagenbouwersgroep De Oude Ambachten.

‘Met verve’

Ieder jaar kiest het Brabantsedag-bestuur een ander thema. Voor dit jaar staat ‘Met verve’ op de rol. Omdat het hertogdom Brabant óók in de schilderkunst een rijke geschiedenis heeft. Het is aan de 16 wagenbouwersgroepen om het thema op een creatieve manier in ontwerp en spel te vertalen naar het nu. De groepen zijn nu bezig met het ontwerpen en het bedenken van een verhaal en de manier waarop dat moet worden uitgebeeld. Met het daadwerkelijke bouwen en kostuums maken wordt meestal pas in juni begonnen.

Alleen overleg per telefoon en andere media