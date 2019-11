Brabantsedag in Heeze trekt veel nieuwe bezoekers

Met een gemiddeld waarderingscijfer van een 9 is de kans bovendien groot dat ze ook de komende editie van de partij zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de werkgroep Marketing en pr van Stichting Brabantsedag onder 2500 bezoekers.



Van de bezoekers van de 62ste Brabantsedag kwam 8 procent uit Eindhoven. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen noteerde Geldrop-Mierlo 10 procent en Eindhoven ‘slechts’ 5 procent. Nu scoren ze beide 8 procent. ,,We denken overigens dat er nog best wat rek in de bezoekersstroom vanuit Eindhoven zit”, zegt Brabantsedag-voorzitter Boukje van Ettro. Ze geeft verder aan dat het evenement steeds meer expats uit de Brainportregio aan zich weet te binden.