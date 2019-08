Brabantsedag in Heeze van start onder zonnige omstandigheden

Onvrede van omwonenden over maatrege­len ‘tijdelijk’ tracé Budel

22 augustus BUDEL - Aanwonenden zijn sceptisch over de maatregelen die de gemeente Cranendonck wil nemen om de verkeersoverlast op ‘tijdelijke’ Randweg-Zuid in Budel (via Grensweg, Midbuulweg, Mulkstraat en Heikantstraat) in te dammen